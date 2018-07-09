Сирийские ПВО подбили израильский самолет — СМИ
Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс.
«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство» — пишет сирийское национальное агентство SANA.
В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать ситуацию, передает "РИА Новости".
В мае самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. Тогда была уничтожена одна из радиолокационных станций. Часть ракет была сбита сирийскими системами ПВО.Происшествия
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