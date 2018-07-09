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Сирийские ПВО подбили израильский самолет — СМИ

01:32, 09.07.2018
Сирийские ПВО подбили израильский самолет — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Tu-22M

Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс.

«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство» — пишет сирийское национальное агентство SANA.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать ситуацию, передает "РИА Новости".

В мае самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. Тогда была уничтожена одна из радиолокационных станций. Часть ракет была сбита сирийскими системами ПВО.

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