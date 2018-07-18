На границе Израиля и Сирии сработали сирены воздушной тревоги

На границе и в населенных пунктах Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за возможного обстрела со стороны Сирии.

Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает LIFE со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

Ранее системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. При этом в мае самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. Тогда была уничтожена одна из радиолокационных станций. Часть ракет была сбита сирийскими системами ПВО.