В России спрос на крупные потребительские кредиты вырос на 37% во втором квартале 2018 года

В России спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — во II квартале этого года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В этом году растет спрос на кредиты на обустройство квартир, образование и фитнес-программы. Годом ранее граждане занимали на туристические путевки, бытовую технику и гаджеты, пишут «Известия».

При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей сократилось на 31,1%.

Эксперты считают, что такое поведение россиян связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.

Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов.

