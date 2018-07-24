В России спрос на крупные потребительские кредиты вырос на 37% во втором квартале 2018 года
В России спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — во II квартале этого года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В этом году растет спрос на кредиты на обустройство квартир, образование и фитнес-программы. Годом ранее граждане занимали на туристические путевки, бытовую технику и гаджеты, пишут «Известия».
При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей сократилось на 31,1%.
Эксперты считают, что такое поведение россиян связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.
Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов.
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