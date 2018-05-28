Путин поручил силовым ведомствам разобраться со «списком Титова»

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву выработать согласованные решения по фигурантам «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.



Такое распоряжение поступило после встречи президента с Титовым. На «выработку решений» Путин отвел правоохранительным органам месяц, передает «Коммерсант».

Напомним, 4 февраля Борис Титов передал в администрацию президента список из 17 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в разных странах, но хотели бы вернуться на родину.По мнению Титова, большинство из них преследуются незаконно.

Ранее стало известно, что суд в Уфе постановил заочно арестовать бизнесмена из «списка Титова» Азамата Кильдигушева на 2 месяца.