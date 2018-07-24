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«Белые» уфимские «юлаевцы» победили «зеленых» на сборах в Виерумяки

09:03, 24.07.2018

В рамках учебно-тренировочного сбора в спортивном центре Виерумяки между игроками «Салавата Юлаева» состоялся двусторонний матч, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Защитники Григорий Панин и Филип Ларсен по решению тренерского штаба остались вне заявки и пропустили игру. За судейство отвечала бригада из финской хоккейной федерации.

По итогам 60 минут победу одержали «Белые» (2:1), в составе которых забитыми шайбами отметились новички команды Вячеслав Основин и Дмитрий Кугрышев. Единственную шайбу в составе «Зеленых» на свой счет записал Йоонас Кемппайнен. Умарк и Хартикайнен отметились результативными передачами.

СпортХоккей Башкортостан
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