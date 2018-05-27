В l квартале 2018 года в Татарстане обнаружили 115 поддельных купюр

В l квартале 2018 года в Татарстане обнаружили 115 подделок денег Банка России.

Около 75% от всех выявленных фальшивок пришлось на пятитысячные банкноты (86 штук). Еще 22% выявленных поддельных денежных знаков — купюры достоинством 1000 рублей (25 штук). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 500 рублей и 100 рублей (по 2 штуки).

Сотрудники отделения-НБ по РТ попросили проверять подлинность купюр по не менее трем защитным знакам, передает пресс-служба регулятора.

Напомним, за 2017 год в банковской системе региона обнаружили 488 подделок денежных знаков Банка России, в 2016 году их было 513. Число выявленных поддельных банкнот сократилось на 5%.