Армия РФ получит первый отечественный ударный беспилотник «Форпост-М»

Российские военные получат первый ударный беспилотник отечественной разработки «Форпост-М». В войсках уже завершаются его испытания, сообщили в Минобороны.

Беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Благодаря новому оборудованию он сможет самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать наземные цели даже в темное время суток и при любых погодных условиях.

«Форпост-М» может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. Дрон весит более 450 кг, максимальная высота полета составляет 5 тыс. м, передают «Известия».



Ранее в Минобороны сообщили, что на вооружении российской армии находятся более 1,9 тыс. беспилотников.