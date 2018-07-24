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Армия РФ получит первый отечественный ударный беспилотник «Форпост-М»

01:56, 24.07.2018
Армия РФ получит первый отечественный ударный беспилотник «Форпост-М»
Фото: mil.ru

Российские военные получат первый ударный беспилотник отечественной разработки «Форпост-М». В войсках уже завершаются его испытания, сообщили в Минобороны.

Беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Благодаря новому оборудованию он сможет самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать наземные цели даже в темное время суток и при любых погодных условиях.

«Форпост-М» может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. Дрон весит более 450 кг, максимальная высота полета составляет 5 тыс. м, передают «Известия».

Ранее в Минобороны сообщили, что на вооружении российской армии находятся более 1,9 тыс. беспилотников.

ПромышленностьОПК
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