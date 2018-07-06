В Минобороны сообщили, что на вооружении российской армии находятся более 1,9 тыс. беспилотников

Фото: ru.wikipedia.org / Ministry of Defence of the Russian Federation

На вооружении армии России находится более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков в интервью газете «Красная звезда».



По словам Новикова, в российской армии сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, вошедшие в состав специальных войск ВС.

«На их оснащении находятся более 1 900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации», — заявил Новиков, добавив, что БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что «Калашников» включит в оборонный холдинг производство роботов и беспилотников.