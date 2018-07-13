В Казани с 24 по 29 июля пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу

С 24 по 29 июля в Казани пройдет VIII чемпионат мира по пляжному гандболу. Он пройдет в Центре пляжных видов спорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в турнире примут участие 32 мужские и женские национальные команды. На ЧМ приедут несколько новичков. У мужчин впервые в истории получили шанс побороться за золотые медали команды Новой Зеландии, Швеции и Вьетнама, у женщин — сборные Франции, США, Греции, Мексики, Парагвая и Вьетнама.

Напомним, что в январе 2018 года в Казани гандболисты сборной России обыграли команду Финляндии со счетом 36:26.