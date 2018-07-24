«Татмелиоводстрой» займется развитием общественных пространств Татарстана за 600 млн рублей

ГИСУ РТ подвело итоги тендера на развитие общественных пространств республики. Победителем аукциона стало ООО «Татмелиоводстрой».

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, компания готова выполнить работы за 599,5 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены до 1 июля 2019 года. Работы должны пройти в 34 муниципальных образованиях, следует из техзадания. В их числе Альметьевск, Елабуга, Лаишево и другие.

Напомним, что по итогам 2017 года ООО «Татмелиоводстрой» вошло в топ-15 татарстанских подрядчиков в дорожной сфере. За год компания заработала на подрядах 2,04 млрд рублей.