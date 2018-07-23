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СМИ нашли в Казани филиал Azino777

20:37, 23.07.2018

В Казани обнаружили филиала онлайн-казино Azino777 — Azino888.

Как сообщает РБК, в кэше «Яндекса» есть страница с контактной информацией Azino888 от 2014 года. Согласно ей, это казино расположено в офисе №888 в казанском БЦ «Корстон».

В компании изданию заявили, что впервые слышат об Azino. Позвонив по указанному телефону, корреспондент РБК попал в жилую квартиру в казанском микрорайоне Азино.

«Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — ответил собеседник, отметив, что не имеет отношения к казино.

Ранее стало известно, что онлайн-казино Azino777 вошло в список 20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы в 2017 году.

Бизнес Татарстан
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