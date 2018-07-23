Командирам воинских частей могут вернуть право арестовывать солдат

В Министерстве обороны России считают целесообразным вернуть командирам воинских частей право отправлять своих солдат на гауптвахту. Об этом заявил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский.



«Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки», — цитирует «Интерфакс» Ивановского.

По его словам, управление военной полиции проработает этот вопрос в течение полугода. В данный момент решение об отправке военнослужащего под дисциплинарный арест принимает гарнизонный суд.

Причиной наказания могут стать грубые дисциплинарные проступки, в том числе самовольная отлучка с территории части, нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения, нарушение уставных правил отношений между военнослужащими.

Ранее Минобороны предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве.