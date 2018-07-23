Павел Яковлев стал игроком «Крыльев Советов»

27-летний российский нападающий Павел Яковлев продолжит свою карьеру в клубе «Крылья Советов». О подписании контракта с игроком сообщает официальный сайт самарской команды.

Соглашение с Яковлевым рассчитано на один сезон, до июня 2019 года. Игрок будет выступать под 91-м игровым номером.

Отметим, что это уже четвертый приход Яковлева в «Крылья Советов». Он выступал за клуб в 2010 году, а также в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 годов. Всего россиянин провел за самарский коллектив 50 матчей и забил 10 голов.

Ранее состав «Крыльев Советов» пополнил бывший игрок казанского «Рубина» Максим Канунников.