Чиновники Удмуртии обвинили в пожаре на оружейном заводе жару и тополиный пух

Чиновники предположили, что пожар в башне заводоуправления «Ижмаша» мог произойти из-за жары. Якобы на солнце тополиный пух мог воспламениться.

«По версии МЧС, это самопроизвольное возгорание от нагретого металла по причине скопившегося тополиного пуха», — приводит «Интерфакс» слова главы агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР Юрия Перевозчикова.

Ранее предварительной причиной пожара называлось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, что 3 июля в Ижевске произошел пожар в историческом здании оружейного завода. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что у республики нет денег на восстановление здания.