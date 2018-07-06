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Бречалов сообщил об отсутствии денег на восстановление заводоуправления «Ижмаша»

14:41, 06.07.2018
Бречалов сообщил об отсутствии денег на восстановление заводоуправления «Ижмаша»
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у республики нет денег на восстановление заброшенного здания заводоуправления «Ижмаша». Он заявил, что для республики реставрация объекта не является приоритетом.

«Понятно, что этот корпус является одним из ключевых моментов истории и культуры Удмуртии. Но давайте будем реалистами», — приводит слова Бречалова ижевская редакция «Комсомольской правды».

По словам главы республики, на восстановление такого памятника потребуется около 2 млрд рублей. Республика получить возможность долгосрочного кредита на реконструкцию здания может не раньше 2020 года.

Бречалов рассказал, что привлечь к реставрации инвестора тоже непросто. На таком здании непросто заработать при всех затратах. Выходом могла стать передача территорий за объектом, но они уже находятся в собственности, и, похоже, власти Удмуртии еще не разобрались у кого.

Напомним, что общественность Ижевска вспомнила о здании, построенном еще в XIX веке, после пожара. Вспыхнувший в башне огонь привел к обрушению шпиля, выполненного в виде триумфальной колонны.

ОбществоВластьЭкономикаБюджетПроисшествия Удмуртия
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