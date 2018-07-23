В Заксобрании Кировской области произошли кадровые перестановки

В Законодательном собрании Кировской области произошли кадровые перестановки.

Согласно документам, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации, пост председателя комитета по социальным вопросам покинул Сергей Гущин. Его место заняла Галина Буркова. Также Владимир Бакин принял решение продолжить работу на неосвобожденной основе на должности председателя комитета по бюджет.

Досрочно были прекращены полномочия депутата Александра Владимирова, который скончался на 53-м году жизни. Стоит отметить, что ранее он активно поддерживал проект пенсионной реформы.

Напомним, ранее «Роскосмос» приступил к кадровым перестановкам на ключевых предприятиях отрасли.