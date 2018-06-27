«Роскосмос» приступил к кадровым перестановкам на ключевых предприятиях отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к кадровым перестановкам. Так, новым гендиректором РКЦ вместо врио главы предприятия Равиля Ахметова будет назначен Дмитрий Баранов, который в данный момент занимает пост заместителя генерального конструктора.

Отмечается, что его кандидатура «одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В пресс-службе корпорации прокомментировать информацию отказались.

Ранее сообщалось, что и. о. замгендиректора «Роскосмоса» стал зампред главы коллегии ВПК Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.