Новости бизнеса

12:23 МСК
Новости раздела
Бизнес

«Роскосмос» приступил к кадровым перестановкам на ключевых предприятиях отрасли

10:35, 27.06.2018
«Роскосмос» приступил к кадровым перестановкам на ключевых предприятиях отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к кадровым перестановкам. Так, новым гендиректором РКЦ вместо врио главы предприятия Равиля Ахметова будет назначен Дмитрий Баранов, который в данный момент занимает пост заместителя генерального конструктора.

Отмечается, что его кандидатура «одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В пресс-службе корпорации прокомментировать информацию отказались.

Ранее сообщалось, что и. о. замгендиректора «Роскосмоса» стал зампред главы коллегии ВПК Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

БизнесОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем