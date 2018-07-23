Сотрудники НКНХ поздравили с 95-летним юбилеем ветерана ВОВ, работавшего на предприятии

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

20 июля 95-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Коновалов. Поздравить его с юбилеем пришли и.о. заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, председатель профсоюзного комитета Фанис Муртазин, представители совета ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также администрации Нижнекамского района. Юбиляру вручили персональное поздравление президента РФ, преподнесли памятный подарок и цветы, пожелали здоровья, добра и благополучия.

Николай Коновалов родился в деревне Грахань Мамадышского района ТАССР. В годы Великой Отечественной войны служил минометчиком, участвовал в Сталинградской битве, на Белорусском фронте, Польше. Победу встретил в Берлине. Был награжден медалями «За отвагу», «За доблестный труд», медалью Жукова, а также медалью Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

В Нижнекамске трудился крановщиком на предприятии ОАО «Нижнекамскнефтехим». У ветерана двое детей, семь внуков и четверо правнуков.

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