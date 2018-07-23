Минфин разрешит продавать «народные облигации» «Промсвязьбанку» и «Почта банку»

Министерство финансов России расширит круг банков-агентов по продаже ОФЗ для населения с двух до четырех за счет включения в список «Почта Банка» и «Промсвязьбанка».



По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, развитие этого рынка с сохранением текущих условий невозможно.

«[Мы] посчитали возможным облегчить условия вхождения в этот инструмент. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Потом мы собираемся освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам. Все эти меры, может быть, повысят спрос», — цитируют «Банки.ру» Сторчака.

Напомним, до этого правом продажи народных облигаций обладали ВТБ и Сбербанк.

Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян в прошлом году сократился на $6,4 млрд. Такую цифру приводят в Центробанке РФ.