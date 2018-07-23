Ивелин Попов: «У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке».

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем желании остаться в московском клубе.

«У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке». На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс — с нетерпением ждем начала чемпионата», — сказал Попов.

Напомним, что болгарин прошедшие полгода был в аренде в «Рубине». Первый тренировочный сбор игрок провел в составе казанцев, но клубы не смогли договориться о выкупе контракта футболиста.

Сам Попов говорил, что надеется остаться в казанской команде.