Новости промышленности

13:43 МСК
Новости раздела
Промышленность

Союз радиолюбителей России наградил работника «Нижнекамскнефтехима»

13:14, 23.07.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Союз радиолюбителей России наградил работника «Нижнекамскнефтехима»

Во время чемпионата мира по футболу Союз радиолюбителей РФ организовал Дни активности радиолюбителей всего мира. В составе команды радиолюбителей Республики Татарстан участвовал руководитель радиоклуба ПАО «Нижнекамскнефтехим», мастер участка цеха 4812 ЦА Ильяс Бикбаев. Работая под специальным позывным сигналом RC18KZ, Ильяс Бикбаев установил 1 777 сеансов радиосвязи с радиолюбителями России, Европы и Азии. Союз радиолюбителей России наградил его дипломом 1-й степени.

Партнерский материал

ПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты