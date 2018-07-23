Союз радиолюбителей России наградил работника «Нижнекамскнефтехима»
Во время чемпионата мира по футболу Союз радиолюбителей РФ организовал Дни активности радиолюбителей всего мира. В составе команды радиолюбителей Республики Татарстан участвовал руководитель радиоклуба ПАО «Нижнекамскнефтехим», мастер участка цеха 4812 ЦА Ильяс Бикбаев. Работая под специальным позывным сигналом RC18KZ, Ильяс Бикбаев установил 1 777 сеансов радиосвязи с радиолюбителями России, Европы и Азии. Союз радиолюбителей России наградил его дипломом 1-й степени.
Партнерский материалПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан
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