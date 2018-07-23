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Медведев отправил в отставку директора департамента правительства РФ

12:29, 23.07.2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил директора департамента правительства РФ Макара Германа в отставку. Он был ответственным за формирование системы «Открытое правительство».

Отмечается, что с должности он ушел по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место займет Игорь Алешин.

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