Медведев отправил в отставку директора департамента правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил директора департамента правительства РФ Макара Германа в отставку. Он был ответственным за формирование системы «Открытое правительство».
Отмечается, что с должности он ушел по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Ранее Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место займет Игорь Алешин.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым