Казань вошла в топ-3 городов России по посещаемости фан-зон ЧМ-2018

Казань вошла в топ-3 городов России по посещаемости фан-зон Фестиваля болельщиков ЧМ-2018. Площадку за все время работы посетили свыше 700 тысяч человек, сообщает аналитическое агенство «ТурСтат».

Первое место по числу посетителей заняла фан-зона Москвы (1 млн 870 тыс. человек). За ней следует Санкт-Петербург (1 млн 303 тыс.), Казань (738 тыс.). В топ-5 также вошли Нижний Новгород (более 600 тыс.) и Самара (600 тыс.), говорится в материалах агенства.

Далее в списке следуют Волгоград, Сочи, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград и Екатеринбург.

Всего фан-зоны фестиваля болельщиков в России посетили 7,7 млн человек. Это на 2,5 млн больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Напомним, что площадку фан-феста в Казани приходилось неоднократно закрывать из-за нехватки свободных мест. Ее общая вместимость составляет 25 тыс. человек.