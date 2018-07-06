В Казани снова закрыли площадку Фан-феста из-за нехватки свободных мест

В Казани закрыли площадку Фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» из-за нехватки свободных мест. Об этом «Реальному времени сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В столице Татарстана сегодня проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который транслируется на площадке Фан-феста. Ее общая вместимость составляет 25 тысяч человек.

В пресс-службе мэрии Казани рассказали, что в настоящий момент вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с полной загрузкой площадки.

«Такое решение мы приняли исключительно ради безопасности людей. Просим болельщиков, жителей города и гостей, которые не смогли попасть на фестиваль, с пониманием отнестись к этому», — подчеркнули в мэрии города.

Ранее в Казани и других городах-организаторах ЧМ-2018 уже неоднократно закрывались фан-зоны из-за высокой посещаемости.