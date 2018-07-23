Шамиль Газизов: «Хотим быть командой, всем действующей на нервы»

Накануне прошла последняя открытая тренировка ФК «Уфа» перед первым матчем российских клубов в евросезоне. Напомним, уфимцы 26 июля примут словенский «Домжале» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ответил на вопросы по трансферам и задачам на сезон:



— У нас очень квалифицированная и сбалансированная команда. Поэтому брать какого-то игрока абы для чего-то — это неправильно. Мы отслеживаем игроков, будут точечные усиления, и это будут квалифицированные игроки, потому что молодые у нас уже есть. Были предложения и нашим игрокам, но мы их отклонили, ведь мы стартуем в Лиге Европы и у нас амбициозные планы на чемпионат России. Мы хотим прогрессировать и хотим, чтобы за нашим клубом закрепилась репутация, как за командой, всем действующей на нервы.

