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Шамиль Газизов: «Хотим быть командой, всем действующей на нервы»

08:23, 23.07.2018

Накануне прошла последняя открытая тренировка ФК «Уфа» перед первым матчем российских клубов в евросезоне. Напомним, уфимцы 26 июля примут словенский «Домжале» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ответил на вопросы по трансферам и задачам на сезон:

— У нас очень квалифицированная и сбалансированная команда. Поэтому брать какого-то игрока абы для чего-то — это неправильно. Мы отслеживаем игроков, будут точечные усиления, и это будут квалифицированные игроки, потому что молодые у нас уже есть. Были предложения и нашим игрокам, но мы их отклонили, ведь мы стартуем в Лиге Европы и у нас амбициозные планы на чемпионат России. Мы хотим прогрессировать и хотим, чтобы за нашим клубом закрепилась репутация, как за командой, всем действующей на нервы.

СпортФутбол Башкортостан
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