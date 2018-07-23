В России из-за ЧМ-2018 выросли продажи телевизоров

В России с 1 января по 8 июля 2018 года в России продано более 2,4 млн телевизоров, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пик продаж пришелся на неделю начала чемпионата мира по футболу, говорится в материалах GfK.

За этот период было реализовано около 110 тыс. телевизоров, что почти на четверть выше, чем в эту же неделю в прошлом году. При этом за первую неделю ЧМ-2018 зафиксировано максимальное снижение средней цены устройства — на 13,3%, до $383 (около 24,3 тыс. рублей).



В исследовании также говорится, что рынок практически вернулся на уровень докризисного 2013 года. В пятерку лидеров в штучных продажах телевизоров вошли Samsung (доля рынка 28,4%), LG (26%), Sony (8,1%), Dexp (9%) и Philips (2,6%).



Добавим, что в Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 продажи матрешек выросли в 10 раз.