В Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 продажи матрешек выросли в 10 раз

Врио замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что за время чемпионата мира по футболу город посетили около 350 тысяч туристов. При этом продажи матрешек выросли в 10 раз.

«По предварительной информации, во время ЧМ-2018 Нижегородскую область посетило около 355 тысяч гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны», — приводит слова чиновника пресс-служба правительства области. Он отметил, что изначально власти рассчитывали на приезд 200 тысяч туристов.

По оценке Сватковского, дополнительный доход региона от наплыва туристов должен составить 8—9 млрд рублей.