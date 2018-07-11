В Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 продажи матрешек выросли в 10 раз
Врио замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что за время чемпионата мира по футболу город посетили около 350 тысяч туристов. При этом продажи матрешек выросли в 10 раз.
«По предварительной информации, во время ЧМ-2018 Нижегородскую область посетило около 355 тысяч гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны», — приводит слова чиновника пресс-служба правительства области. Он отметил, что изначально власти рассчитывали на приезд 200 тысяч туристов.
По оценке Сватковского, дополнительный доход региона от наплыва туристов должен составить 8—9 млрд рублей.БизнесРозничная торговля
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