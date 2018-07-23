СМИ сообщили о финансовой поддержке проекта Бутиной российским миллиардером
Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источник.
Во время дачи показаний перед комитетом по разведке сената США в апреле Бутина отметила, что Николаев оказывал финансовую поддержку движению «Право на оружие», которое Бутина основала в России.
Представитель предпринимателя подтвердил, что Николаев находился в контакте с россиянкой в период между 2012 и 2014 годами. Однако он не стал комментировать информацию о финансировании бизнесменом движения Бутиной, сообщает издание.
В США россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. 19 июля суд оставил ее под стражей до следующего заседания. Оно состоится 24 июля.ОбществоВласть
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