Суд в США оставил Марию Бутину под стражей до следующего заседания

Федеральный окружной суд Вашингтона решил арестовать россиянку Марию Бутину до следующего заседания, которое состоится 24 июля. Судья согласилась с доводами обвинения о том, что имеется серьезный риск побега женщины.

Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом, сообщает «Коммерсантъ».

Сегодня состоялось первое заседание в США, где рассматривалось дело задержанной по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Сама женщина заявила в суде о своей невиновности.