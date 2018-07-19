Суд в США оставил Марию Бутину под стражей до следующего заседания
Федеральный окружной суд Вашингтона решил арестовать россиянку Марию Бутину до следующего заседания, которое состоится 24 июля. Судья согласилась с доводами обвинения о том, что имеется серьезный риск побега женщины.
Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом, сообщает «Коммерсантъ».
Сегодня состоялось первое заседание в США, где рассматривалось дело задержанной по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Сама женщина заявила в суде о своей невиновности.Происшествия
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