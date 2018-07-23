Собака открыла багажный отсек Boeing-737 на подлете к Москве

Собака открыла багажный отсек самолета Boeing-737 из Санкт-Петербурга в момент его подлета к Москве

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Шереметьево, лайнер в момент инцидента находился на высоте порядка 4 000 м. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал.

«При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие», — сказал источник.

Отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива.

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