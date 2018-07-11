Самолет Уфа — Санкт-Петербург сел в Казани из-за проблем со здоровьем пассажира

Самолет Airbus A319, следовавший по маршруту Уфа — Санкт Петербург, совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

«11 июля в 5.31 мск в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился 131 пассажир», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря аэропорта Казани Аделя Гатауллина.

Пассажир был госпитализирован в казанскую больницу, а самолет в 6.20 продолжил перелет в Петербург.