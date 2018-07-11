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Самолет Уфа — Санкт-Петербург сел в Казани из-за проблем со здоровьем пассажира

12:47, 11.07.2018
Самолет Уфа — Санкт-Петербург сел в Казани из-за проблем со здоровьем пассажира
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет Airbus A319, следовавший по маршруту Уфа — Санкт Петербург, совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

«11 июля в 5.31 мск в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился 131 пассажир», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря аэропорта Казани Аделя Гатауллина.

Пассажир был госпитализирован в казанскую больницу, а самолет в 6.20 продолжил перелет в Петербург.

БизнесТранспортПроисшествия БашкортостанТатарстан
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