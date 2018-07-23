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BMW M планирует электрифицировать каждую модель к 2030 году

03:33, 23.07.2018
BMW M планирует электрифицировать каждую модель к 2030 году
Фото: ru.wikipedia.org / Uzico

Спортивное подразделение BMW — BMW M — собирается оснастить все свои модели электрическим мотором. к 2030 году. Об этом объявил гендиректор компании Фрэнк Ван Меел.

Переход к электричеству будет проходить постепенно. Уже к 2025 году планируется, что электрические моторы получат около 25% моделей BMW M, сообщает Tvoe Avto.

Ранее стало известно, что BMW может закрыть заводы в Великобритании из-за Brexit.

ПромышленностьМашиностроение
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