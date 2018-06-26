BMW может закрыть заводы в Великобритании из-за Brexit

Немецкий автопроизводитель BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, если выход этой страны из Европейского союза (Brexit) скажется на поставках деталей для создания автомобилей. Об этом заявил менеджер по таможенному оформлению концерна Штефан Фрайсмут.

«Мы всегда говорили, что можем сделать все возможное и подготовить все, но если в конце концов цепочка поставок будет останавливаться на границе, то тогда мы не сможем производить наши продукты в Великобритании»,— цитирует Фрайсмута Financial Times.

Сейчас BMW владеет заводами на территории Великобритании, где с конвеера сходят автомобили Mini и Rolls-Royce. Также компании принадлежит цех металлической штамповки. На предприятиях работают более 7 тыс. человек. За последние 18 лет компания инвестировала в них порядка £2 млрд.

Напомним, что в январе палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit. Он устанавливает выход страны из Евросоюза 29 марта 2019 года.