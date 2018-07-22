Сечин спрогнозировал максимальную цену на нефть до конца года

Цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире «Россия 1».

«Для собственного бюджета мы исходим из цены в $63 за баррель. Сегодня мы видим цену порядка $75. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться: $75 — максимум $80 за баррель», — цитирует его ТАСС.

Ранее Fitch спрогнозировало повышение средней цены нефти в 2018 году до $70 за баррель.