Fitch спрогнозировало повышение средней цены нефти в 2018 году до $70 за баррель

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018 год. Аналитики считают, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $70 за баррель.

В следующем году Fitch ожидает стоимость нефти на уровне $65 за баррель. При этом ранее агентство прогнозировало стоимость барреля нефти марки Brent в 2018—2019 годах на уровне $57,5 за баррель.

Также аналитики повысили прогноз средней цены нефти марки WTI с $55 за баррель до $65 за баррель в 2018 году и с $55 до $60 в 2019 году, говорится в материалах агентства.

«Пересмотр (прогноза цены нефти) отражает высокие текущие цены, сокращение добычи в Венесуэле, сохраняющуюся геополитическую напряженность, включая возобновление санкций США против Ирана, и сильный рост спроса», — отметили в Fitch.

В конце мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что средняя цена нефти в 2018 году может составить около $65—75 за баррель.