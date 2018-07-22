Полузащитник «Уфы» Сейдахмет отсутствовал на открытой тренировке команды

Казахстанский футболист «Уфы» Еркебулан Сейдахмет пропустил открытую тренировку команды, которая прошла сегодня на стадионе «Нефтяник». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По некоторым данным, полузащитник получил травму и выбыл на неопределенный срок. Отметим, что Сейдахмет только недавно вернулся в строй после залечивания предыдущего повреждения, из-за чего пропустил все контрольные матчи «Уфы» на тренировочных сборах.

Также тренировку пропустили защитник Боян Йокич и нападающий Дмитрий Сысуев.

Напомним, вчера «Уфа» провела презентацию новой игровой формы на следующий сезон. Ожидается, что впервые в этих футболках команда сыграет 26 июля в домашнем матче Лиги Европы против «Домжале».