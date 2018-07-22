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Полузащитник «Уфы» Сейдахмет отсутствовал на открытой тренировке команды

14:03, 22.07.2018

Казахстанский футболист «Уфы» Еркебулан Сейдахмет пропустил открытую тренировку команды, которая прошла сегодня на стадионе «Нефтяник». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По некоторым данным, полузащитник получил травму и выбыл на неопределенный срок. Отметим, что Сейдахмет только недавно вернулся в строй после залечивания предыдущего повреждения, из-за чего пропустил все контрольные матчи «Уфы» на тренировочных сборах.

Также тренировку пропустили защитник Боян Йокич и нападающий Дмитрий Сысуев.

Напомним, вчера «Уфа» провела презентацию новой игровой формы на следующий сезон. Ожидается, что впервые в этих футболках команда сыграет 26 июля в домашнем матче Лиги Европы против «Домжале».

СпортФутбол Башкортостан
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