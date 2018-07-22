На Волге спасли потерявших весло рыбаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера утром, 21 июля, в МЧС поступило сообщение о том, что рыбаки на резиновой лодке без весла плывут по реке Свияга перед постом «Малиновка». Их течением уносило в сторону, а спустились они на воду с острова Щурячий.



Они дрейфовали три часа. По словам пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, поиск рыбаков осложнялся их неадекватным состоянием. Предполагается, что мужчины были пьяны и из-за этого не могли объяснить, где они находятся. Нашли их вблизи поселка Займище Кировского района Казани.

Мужчины вели себя агрессивно и были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, вчера также двоих рыбаков унесло на лодке по реке Каме. Сообщение в МЧС поступило в 04 утра. Спасатели Набережночелнинского ПСО спасли мужчин и вывели их на берег уже в Мензелинском районе. Плыли они около пяти часов.