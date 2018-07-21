Рыбаков из Ижевска спасли в Татарстане

Двоих рыбаков унесло на лодке по реке Каме. Сообщение в МЧС поступило в 04 утра. Очевидцы сообщили, что в Агрызском районе их унесло течением в сторону Набережных Челнов.

Отмечается, что на реке поднялись сильные волны и ветер, а лодка не была оснащена мотором. Спасатели Набережночелнинского ПСО спасли мужчин и вывели их на берег уже в Мензелинском районе. Плыли они около пяти часов.

Напомним, ранее в Татарстане мужчина упал с 50-метрового обрыва. Пострадавший был найден на берегу, его уложили в иммобилизирующие носилки и госпитализировали.