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Делегация из Узбекистана заинтересовалась рыбоводческим комплексом в Лаишевском районе

07:59, 22.07.2018

Делегация из Узбекистана посетила Лаишевский район Татарстана

Гости заинтересовалась рыбоводческим комплексом «Биосфера-фиш» в Лаишевском районе, где будут выращивать 6 млн мальков стерляди и форели, производить 50 тонн мяса рыбы. Об этом руководитель пресс-службы муниципалитета сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее на выставку «Туризм и спорт» в Татарстан прибыла целая делегация из Алтайского край. Регионы активно сотрудничают с 2012 года. Сейчас власти большое внимание уделяют продвижению туристических продуктов.

ОбществоВласть Татарстан
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