Делегация из Узбекистана заинтересовалась рыбоводческим комплексом в Лаишевском районе

Делегация из Узбекистана посетила Лаишевский район Татарстана

Гости заинтересовалась рыбоводческим комплексом «Биосфера-фиш» в Лаишевском районе, где будут выращивать 6 млн мальков стерляди и форели, производить 50 тонн мяса рыбы. Об этом руководитель пресс-службы муниципалитета сообщил на своей странице в Twitter.

Делегация из Узбекистана сегодня посетила Лаишевский район. Гости ознакомились с реализацией проекта — рыбоводческий комплекс «Биосфера-фиш», где будут выращивать 6 млн мальков стерляди и форели, производить 50 тонн мяса рыбы. pic.twitter.com/gghX47Huq6

— Расим Хазиев (@rasgaz78) 20 июля 2018 г.

Ранее на выставку «Туризм и спорт» в Татарстан прибыла целая делегация из Алтайского край. Регионы активно сотрудничают с 2012 года. Сейчас власти большое внимание уделяют продвижению туристических продуктов.