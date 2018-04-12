Делегация из Татарстана посетит туристический форум в Алтайском крае

На выставку «Туризм и спорт» в Татарстан прибыла целая делегация из Алтайского края. В конце апреля — начале мая Татарстан с ответным визитом посетит туристический форум на Алтае.

«Для делегации устроят экскурсионный тур, чтобы они на себе попробовали турпродукт региона», — сообщила на online-конференции «Реального времени» замначальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.

Алтай и Татарстан активно сотрудничают с 2012 года. Сейчас власти регионов большое внимание уделяют продвижению туристических продуктов.

«Мы приехали целой делегацией на вашу выставку «Туризм и спорт». Здесь презентуем туристическое направление Алтая», — добавила она.

Ранее стало известно, что в мае прямые рейсы из Казани в Барнаул будут осуществляться два раза в неделю.