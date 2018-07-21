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Бизнес

Глава Fiat Chrysler ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья

21:58, 21.07.2018
Глава Fiat Chrysler ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья
Фото: flickr.com

Глава автомобилестроительной компании Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне покинул должность из-за ухудшения состояния здоровья. Отмечается, что он вряд ли вернется к исполнению обязанностей.

Как сообщает пресс-служба компании, вместо него назначен глава Jeep Майк Мэнли.

Ранее наблюдательный совет автоконцерна Audi уволил с поста главы компании Руперта Штадлера.

БизнесРозничная торговля
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