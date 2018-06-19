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Главу Audi уволили со своего поста — СМИ

14:40, 19.06.2018
Главу Audi уволили со своего поста — СМИ
Фото: flickr.com

Наблюдательный совет автоконцерна Audi уволил с поста главы компании Руперта Штадлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Bayerische Rundfunk.

По данным агентства, и. о. руководителя стал Брам Шот, который ранее возглавлял отдел продаж и маркетинга Audi.

Накануне Руперта Штадлера арестовали и поместили в следственный изолятор. Он обвиняется в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом».

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