В Татарстане рыбак упал с 50-метрового обрыва

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Камско-Устьинском районе Татарстана между селами Сюкеево и Кирельское упал с 50-метрового обрыва мужчина.

Пострадавший был найден на берегу, его уложили в иммобилизирующие носилки и на лодке ГИМС по воде доставили на берег около Сюкеево, где передали работникам БСМП ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» с последующей доставкой в центральную районную больницу, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Предварительный диагноз: перелом ребер, сильные ушибы. Как выяснилось, мужчина приехал на рыбалку, однако незнание местности привело к тому, что он решил спуститься вниз и упал с обрыва.