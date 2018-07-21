«Крылья Советов» отдали в аренду двух игроков

«Крылья Советов» достигли договоренности с клубами «Енисей» (Красноярск) и «Луч» (Владивосток) об аренде защитника самарцев Али Гаджибекова и форварда Ильи Визнович, сообщает пресс-служба футбольного клуба под руководством Андрея Тихонова.



Гаджибеков будет выступать за красноярцев, а Визнович за дальневосточников соответственно до конца сезона 2018/19.

Самарский клуб завершил учебно-тренировочные сборы, которые провел в Австрии. В заключительный день УТС «Крылья Советов» сыграли два поединка с немецкими командами, в одном из которых зафиксирована ничья 0:0, а в другом победу одержали соперники с крупным счетом — 5:1.