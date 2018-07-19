«Крылья Советов» крупно проиграли клубу из второго немецкого дивизиона

Самарские «Крылья Советов» на тренировочном сборе в Австрии с крупным счетом уступила команде из второго немецкого дивизиона.

Матч с «Эрцгебирге», по итогам прошлого сезона игравшего переходные матчи за право остаться во втором дивизионе, закончился поражением самарцев со счетом 1:5.

Голом в составе «Крыльев Советов» отметился Даниил Кленкин. С первых минут за самарскую команду играл сын главного тренера Михаил Тихонов.

Отметим, что это была вторая игра «Крыльев» за день. Ранее самарский коллектив сыграл вничью с еще одним клубом из второго немецкого дивизиона «Хайденхаймом» — 0:0.