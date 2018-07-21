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«Роскосмос» потратит на создание ракеты «Союз-5» более 61 миллиарда рублей

07:52, 21.07.2018
«Роскосмос» потратит на создание ракеты «Союз-5» более 61 миллиарда рублей
Фото: kremlin.ru

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала тендер на разработку и создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Новая ракета обойдется стране в более 61 млрд рублей. В 2018-м на эти цели выделят 2,2 млрд рублей, в 2019-м — 4 млрд руб., в 2020-м — 7,6 млрд руб, в 2021-м — 47,4 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

В документах также указывается, что работы должны быть завершены в 2025 году.

Ранее в России начали серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард».

ПромышленностьМашиностроение
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