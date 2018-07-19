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В России начали серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард»

10:08, 19.07.2018
В России начали серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард»
Фото: скриншот

Российские предприятия приступили к серийному производству гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», созданного в рамках укрепления военной безопасности России.

«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса „Авангард“ с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Впервые о ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком сообщил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 1 марта.

Ранее СМИ уже сообщали о запуске «Авангарда» в серийное производство.

ПромышленностьОПК
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