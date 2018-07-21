ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес в интернете за всю историю — FIFA

Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который проходил в России, вызвал рекордный интерес интернет-аудитории всего мира.

«Двумя основными источниками такого роста и усиления вовлеченности стали великолепные фото из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 млрд просмотров на всех официальных цифровых платформах FIFA, при этом у канала ФИФА в YouTube появилось более четырех миллионов новых подписчиков»,— говорится в сообщении Международной федерации футбола (FIFA).

Напомним, чемпионат мира по футболу завершился 15 июля. Франция во второй раз в истории стала победителем ЧМ.