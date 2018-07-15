Чемпионом мира по футболу стала сборная Франции
Чемпионат мира по футболу завершился сегодня, 15 июля, победой сборной Франции в матче с Хорватией.
Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2.
Победу команде принесли Антуан Гризманн (пен.), Поль Погба, Килиан Мбаппе. Марио Манджукич (Хорватия) забил автогол.
Позже Манджукич забил гол сопернику. Второй мяч в ворота французов прислал Иван Перишич.
За игрой следил президент РФ Владимир Путин, а также глава РТ Рустам Минниханов.СпортФутбол
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