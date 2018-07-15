Чемпионом мира по футболу стала сборная Франции

Чемпионат мира по футболу завершился сегодня, 15 июля, победой сборной Франции в матче с Хорватией.

Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2.

Победу команде принесли Антуан Гризманн (пен.), Поль Погба, Килиан Мбаппе. Марио Манджукич (Хорватия) забил автогол.

Позже Манджукич забил гол сопернику. Второй мяч в ворота французов прислал Иван Перишич.

За игрой следил президент РФ Владимир Путин, а также глава РТ Рустам Минниханов.