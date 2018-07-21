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США и РФ могут возобновить деятельности группы по антитеррору

06:26, 21.07.2018
США и РФ могут возобновить деятельности группы по антитеррору
Фото: kremlin.ru

США и Россия могут создать двустороннюю рабочую «группу по кибербезопасности», а также возобновить деятельность рабочей группы по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что глава США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили на саммите в Хельсинки их создание. Предполагается, что группы могут послужить источником идей для расширения сотрудничества двух стран. Одна группа должна состоять из предпринимателей, другая — из отставных дипломатов и военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним,16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки. После чего глава США поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить в Вашингтон российского лидера.

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